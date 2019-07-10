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Жена тяжелобольного Бекирова сообщила, что у него воспаление легких

Жена тяжелобольного Бекирова сообщила, что у него воспаление легких
04:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Эдему Бекирову предлагали антибиотики, но не говорили зачем, и дали ответ только после официального запроса.

Жена тяжелобольного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого содержат в СИЗО в оккупированном Крыму, сообщила, что у него воспаление легких. Об этом Гульнара Бекирова рассказала во вторник во время выступления в ходе дискуссии «Крым: видение будущего», состоявшейся в Херсоне в рамках культурно-социального проекта «Крымский дом объединяет сердца».

«Узнали, что, кроме всего, у него воспаление легких и сегодня он принимает антибиотики», - отметила Бекирова.

По её словам, мужу предлагали антибиотики, но не говорили зачем, и дали ответ только после официального запроса.

По её словам, уже 210-й день незаконного содержания, издевательства, пыток, которым подвергается её муж. «Я эти слова говорю, потому что это так и есть. Это больной человек, он инвалид I группы ... У него такие диагнозы, что его не имеют права содержать в СИЗО», - говорит Бекирова. И напоминает, что не выполняется решение Европейского суда по правам человека, который обязал Россию немедленно поместить в больницу Бекирова.

Она также рассказала, что может только переписываться с мужем - она пишет письмо, фотографирует его и передает через адвоката. «Адвокат раз в 5 дней передает мужу. У нас нет связи», - говорит она.

Она поблагодарила херсонцев, которые первыми в декабре выступили в поддержку политзаключенных и персонально в поддержку семьи Бекировых.

Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в аннексированный Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Подконтрольный Кремлю Киевский районный "суд" Симферополя арестовал Бекирова. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.

Европейский суд по правам человека 11 июня принял решение по делу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в Крыму в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. В частности, суд постановил срочно перевести его в больницу.

Старший следователь крымского управления ФСБ России Иван Романец, несмотря на решение ЕСПЧ, отказывается госпитализировать активиста, который находится в симферопольском СИЗО аннексированного Крыма. Подконтрольная России "прокуратура Крыма" поддержала отказ ФСБ в госпитализации Бекирова.

В России собирают подписи за освобождение из СИЗО тяжелобольного активиста Бекирова. Дочь и внучка Бекирова видят его только в зале суда через стекло.

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Все по теме:

СИЗО, Воспаление легких, Оккупированный Крым, Эдем Бекиров.
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