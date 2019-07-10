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По данным ООН, изменение климата подрывает борьбу с бедностью и голодом

По данным ООН, изменение климата подрывает борьбу с бедностью и голодом
12:05 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Согласно отчетам ООН, изменение климата может повлиять на прогресс, достигнутый с начала 2000-х по снижению уровня бедности и улучшению жизни населения Земли.

"Голод растет, и мир не приближается к преодолению крайней бедности к 2030 году и достижению других целей ООН, прежде всего потому, что прогресс подрывает влияние изменения климата и рост неравенства" - сообщается в новом отчете о прогрессе в достижении "17 целей" ООН.

Доклад выделяет достижения в некоторых областях, в частности снижение на 49% детской смертности в период с 2000 по 2017 год, а также электрификацию, которая сейчас достигает почти 90% населения мира.

Но Лю Жэньминь, заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам, сказал, что, несмотря на некоторые достижения, "монументальные вызовы остаются".

Он заявил, что наиболее актуальной сферой действий является изменение климата, которое "может повлиять на прогресс, достигнутый за последние несколько десятилетий" в снижении уровня бедности и улучшении жизни миллионов людей во всем мире.

Согласно докладу, потеря биоразнообразия происходит ускоренными темпами, и "риск вымирания видов ухудшился почти на 10% за последние 25 лет". Глобальные температуры выросли, кислотность океанов выросла на 26% с доиндустриальных времен, а "инвестиции в ископаемое топливо продолжают быть выше, чем инвестиции в климатическую деятельность", говорится в документе.

Лю сказал, что в докладе также видно, что "неравенство растет", и "это еще один большой вызов для мира".

Первой из 17 целей, принятых мировыми лидерами в 2015 году, является устранение крайней бедности - уменьшение количества людей, живущих менее чем на 1,90 доллара в день. Вторая цель - прекратить голод, достичь продовольственной безопасности и содействовать устойчивому сельскому хозяйству. Согласно докладу, ни одной цели не удастся достичь до 2030 года.

Хотя количество людей, живущих в крайней бедности, сократилось до 8,6% населения мира в 2018 году, в докладе говорится, что темпы замедляются, и прогнозы говорят, что к 2030 году 6% людей все еще будут жить в крайней бедности, если текущие тенденции сохранятся.

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Франческа Перуччи, главный статистик в Департаменте экономических и социальных вопросов ООН, сказала, что около 736 млн человек до сих пор живут в крайней бедности по всему миру, в том числе 413 млн в Африке к югу от Сахары.

В то время как Лю сказал, что в отношении 16 целей ООН достигнуто "хорошего прогресса", но он сказал, что "не было хорошего прогресса" по прекращению голода, который он назвал "трагедией для международного сообщества".

В отчете отмечается, что в 2017 году 785 млн человек не имели доступа к чистой питьевой воде, в то время как 673 миллионам не хватало систем санитарии, большинство из них - в Южной Азии.

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ООН, Глобальное потепление, Изменение климата, Борьба с бедностью, Благосостояние населения.
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