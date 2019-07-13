Команда спасателей в Канаде спасла понярного кита

Новости мира: В Канаде команда спасателей Campobello Whale Rescueспасли распутала снасти и освободила запутавшегося в сетях полярного кита.

Спасательная команда в Нью-Брансуике, приморской провинции на востоке Канады, освободила одного из трех северных гладких китов, запутавшихся в рыболовецких снастях в заливе Святого Лаврентия, передает УНН со ссылкой на CBC.

Так, пятилетний самец кита был замечен около 10 часов утра по местному времени в четверг с воздуха командой американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Команда спасателей Campobello Whale Rescue распутала снасти, которые не давали киту погрузится в воду.

По словам ученых, спасателям еще предстоит снять часть рыболовецких сетей, которые обвили пасть животного.

В настоящее время канадские спасатели при поддержке разведывательных самолетов NOAA ведут поиски еще двух запутавшихся полярных китов в заливе Святого Лаврентия.

Как сообщалось раньше, в конце июня у побережья Канады нашли тела 6 мертвых китов.