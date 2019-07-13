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Команда спасателей в Канаде спасла понярного кита

Команда спасателей в Канаде спасла понярного кита
17:02 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости мира: В Канаде команда спасателей Campobello Whale Rescueспасли распутала снасти и освободила запутавшегося в сетях полярного кита.

Спасательная команда в Нью-Брансуике, приморской провинции на востоке Канады, освободила одного из трех северных гладких китов, запутавшихся в рыболовецких снастях в заливе Святого Лаврентия, передает УНН со ссылкой на CBC.

Так, пятилетний самец кита был замечен около 10 часов утра по местному времени в четверг с воздуха командой американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Команда спасателей Campobello Whale Rescue распутала снасти, которые не давали киту погрузится в воду.

По словам ученых, спасателям еще предстоит снять часть рыболовецких сетей, которые обвили пасть животного.

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В настоящее время канадские спасатели при поддержке разведывательных самолетов NOAA ведут поиски еще двух запутавшихся полярных китов в заливе Святого Лаврентия.

Как сообщалось раньше, в конце июня у побережья Канады нашли тела 6 мертвых китов.

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Все по теме:

Канада, Кит, NOAA, Campobello Whale Rescue, Спасение кита, Залив Святого Лаврентия.
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