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Землетрясение магнитудой 6,6 всколыхнуло Запад Австралии

Землетрясение магнитудой 6,6 всколыхнуло Запад Австралии
11:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: У побережья Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,6, повреждены некоторые здания.

У северо-западного побережья Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,6, сообщает в воскресенье геологическая служба США.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, он находился в Индийском океане в 200 км от побережья города Брум.

Землетрясение произошло в 13:39 по местному времени (8:39 по Киеву).

Землетрясение ощутили жители значительной части штата Западная Австралия, сообщает австралийский телеканал ABC. В частности, подземные толчки почувствовали жители города Брум, оно дошло и до столицы Западной Австралии города Перт, расположенного на юго-западе страны.

Синоптики исключили возможность цунами после землетрясения.

Информация о жертвах и крупных разрушениях не поступает, однако в городе Брум незначительно повреждены некоторые здания.

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США, Австралия, Землетрясение, Геологическая служба.
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