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США и Россия обсудят идею нового соглашения об ограничении ядерного оружия

США и Россия обсудят идею нового соглашения об ограничении ядерного оружия
09:00 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости мира:

Представители США и России в среду встретятся в Женеве, чтобы обсудить идею нового соглашения об ограничении ядерного оружия, участником которого в будущем может стать и Китай.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что хотел бы заключить с Россией и Китаем новое соглашение о контроле над вооружениями, распространяющееся на все виды ядерного оружия. Он уже обсуждал эту тему отдельно с российским президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Китай в настоящий момент не является участником соглашений о контроле над ядерными вооружениями между Россией и США.

По словам анонимных источников в администрации, американскую делегацию возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан. В делегацию также войдут представитель Совета по национальной безопасности Тим Моррисон и представители Пентагона, Объединенного комитета начальников штабов и Агентства по национальной безопасности.

Российскую делегацию возглавит замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

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"Мы считаем, что – постучим по дереву – мы достигли того момента, когда можно попытаться начать этот процесс снова", – сказал один из источников, перечислив длинную серию инцидентов, которые осложнили российско-американские отношения за последний год.

"Я говорю "постучим по дереву", потому что, к сожалению, всегда достаточно всего одного инцидента, чтобы все сорвалось", – добавил он.

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США, РФ, Ядерное оружие, Денуклеаризация, Органичение вооружения.
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