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В Канаде произошло крушение малого пассажирского самолета

В Канаде произошло крушение малого пассажирского самолета
05:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В катастрофе погибли трое, четверо пропали без вести.

В результате крушения малого пассажирского самолета на севере Канады погибли трое человек, еще четверо считаются пропавшими без вести. Об этом пишет канадский общественный вещатель CBC News.

Самолет принадлежал компании "Air Saguenay” и двигался из рыбацкого домика на озере Кросроуд вблизи границы провинций Квебек и Лабрадор в отдаленное поселение на озере Мистастин. На борту находилось четверо пассажиров, два гида и пилот.

Спасатели обнаружили полузатопленный самолет в озере в двух километрах от берега. Вероятно, катастрофа произошла во время взлета или посадки. Тела трех пассажиров уже найдены, поиск остальных людей продолжается.

По словам директора компании Air Saguenay, пилот имел более 20 тыс. часов налета и уже несколько лет осуществлял перелеты по этому маршруту.

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Канада, Катастрофа, Крушение самолета, Погибшие люди.
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