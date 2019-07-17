Радиационный фон на Маршалловых островах превысил уровень Чернобыля и Фукусимы

Новости мира: Вследствие частых ядерных испытаний уровень радиации на некоторых Маршалловых островах превышает показатели Чернобыля и Фукусимы.

Некоторые Маршалловы острова, где США провели десятки ядерных испытаний в середине прошлого века, оказались более радиоактивными, чем японская Фукусима и украинский Чернобыль.

На это указывает новое исследование, опубликованное на сайте Национальной академии наук США.

Страна состоит из двух атоллов, которые включают более тысячи мелких островов. Маршалловы острова расположены в центре Тихого океана между Гавайями и Филиппинами. После Второй мировой войны США оккупировали страну и использовали ее территорию для ядерных испытаний в 1946-1958 годах.

В частности, такая судьба постигла атоллы Бикини и Еневеток. Местные жители были переселены. Поэтому на островах были проведены 67 ядерных взрывов.

Тесты на Маршалловых островах составляют лишь 6% от 1054 взрывов, которые устроили США с 1946 до 1992 года. Но именно здесь произошли наиболее мощные из них. Только атолл Бикини пережил удар силой 77 Мегатонн. Это почти 40% от общей энергии, которая была выделена от всех ядерных испытаний США. Ученые исследовали радиационное загрязнение на атоллах Бикини, Еневеток, Ронгелап и Утирик. Они анализировали образцы почвы, осадок со дна океана и внешнее гамма-излучение на территории островов.

Исследователи обнаружили, что уровень гамма-излучения на острове Енджеби, который входит в состав атолла Еневеток, а также на острове Наэн в атолле Ронгелап значительно превышает тот, о котором договорилось правительство США с лидерами островной республики. В среднем радиационный фон на Бикини был в два раза выше от нормы. Это означает, что люди не смогут вернуться на эту территорию.