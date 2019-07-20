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В Нигерии боевики напали на конвой международной гуманитарной организации

В Нигерии боевики напали на конвой международной гуманитарной организации
10:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Нигерии боевики "Боко Харам" напали на автомобильный конвой международной гуманитарной организации “Действия против голода”.

В Нигерии в результате нападения террористов "Боко Харам" на автомобильный конвой международной гуманитарной организации погиб один человек, еще пятеро пропали без вести.

Об этом сообщает гуманитарная организация “Действия против голода”.

"В организации заявили, что на конвой с гуманитарными работниками и медиками, следовавший в город Дамасак в северовосточном штате Борно, совершили нападение члены террористической организации "Боко Харам", - отмечает Синьхуа.

Во время нападения одного из водителей боевики убили на месте, двое других водителей и трое медиков, работавшие на "Действия против голода", до сих пор считаются пропавшими без вести.

Отчет ООН: в 2018 году каждый девятый человек в мире страдал от голода

В октябре прошлого года террористы "Боко Харам" казнили сотрудника Международного комитета Красного креста Хову Лемана.

"Боко Харам" совершает насилия в северо-восточных регионах Нигерии уже более десяти лет. Целью группировки является создание халифата на территории самой населенной страны Африки.

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Теракт, Нигерия, Голод, Боко Харам, Гумконвой.
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