Танцевальная вечеринка в Мексике завершилась стрельбой

Новости мира: В Мехико на танцевальной вечеринке произошла стрельба со смертельным исходом.

В результате стрельбы во время вечеринки в столице Мексики погибли четыре человека.

Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Синьхуа.

"Трое мужчин и одна женщина были убиты и еще одна женщина получила ранение во время стрельбы на танцевальной вечеринке в западной части Мехико", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мотивы стрелка пока неизвестны.

"Синьхуа" добавляет, что с января по май этого года в Мехико было зарегистрировано 651 умышленное убийство, что является самым высоким показателем за последние пять лет.