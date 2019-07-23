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Вторник, 23.07.2019

В Пуэрто-Рико массовые беспорядки на крупнейших за 20 лет протестах (Видео)

Свыше 200 тысяч человек участвуют в манифестациях в городе Сан-Хуан, который является административным центром ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико. По данным стражей порядка, в ходе продолжающихся более недели демонстраций с требованиями отставки губернатора Пуэрто-Рико жертв не было. В Twitter полиции в понедельник сообщили, что 18 участников манифестаций в понедельник почувствовали себя плохо или потеряли сознание, им была оказана медицинская помощь. Агентство Associated Press сообщило, что протесты в островном государстве, вероятно, являются наиболее масштабными за последние 20 лет. Массовые протесты в Пуэрто-Рико начались после публикации электронной переписки, которую вел со своими помощниками губернатор островного государства Рикардо Росселло. Он пренебрежительно отзывался о страдающем от лишнего веса жителе, с которым он фотографировался, употреблял нецензурные и вульгарные выражения по отношению к женщине-политику в Нью-Йорке и к поп-певцу Рики Мартину. Кроме того, ранее в этом месяце министр образования Пуэрто-Рико и еще пять человек были арестованы по обвинению в коррупции, в том числе в предоставлении государственных средств подрядным организациям, которые не были достаточно квалифицированы для выполнения заказов, но имели связи с администрацией губернатора. Росселло ранее заявлял, что не намерен уходить в отставку.
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США, Протесты, Пуэрто-Рико, Сан-Хуан.
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