Венесуэла вновь осталась без электричества (Фото)

Новости мира: В Венесуэле была нарушена работа инфраструктуры из-за масштабного отключения электроэнергии в большинстве штатов страны.

В столице Венесуэлы Каракас новое масштабное отключение электричества.

Об этом сообщает DW.

Отключение коснулось большей части города, было остановлено движение метро, через что на центральных улицах образовались пробки.

По неофициальным данным, поставки электроэнергии нарушены в 14 из 23 штатов страны.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в «атаке» на энергетический комплекс страны не названных «террористов», которые нарушили работу гидроэлектростанции на юге страны.

В свою очередь временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо обвинил в произошедшем режим Мадуро, заявив, что причиной отключений стал снос электросетей из-за нехватки инвестиций в инфраструктуру, недостаточное обслуживание и коррупцию.

А министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес сообщил, что причиной могла стать «электромагнитная атака».

Напомним, первые блэкауты начались 7 марта. Примерно 80% территории Венесуэлы осталось без электричества после выключения ГЭС Эль-Гуры.