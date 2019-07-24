В Канаде два автобуса с детьми попали в аварию и загорелись

Новости мира: Медики заверили, что никто из участников ДТП чудом не получил серьезных травм.

Полсотни детей попали в больницу после того, как два школьных автобуса, в которых они передвигались, попали в ДТП на юге Канады. Как сообщает корреспондент, инцидент произошел вблизи Монреаля.

По информации правоохранителей, группа детей в возрасте от 7 до 12 лет ехала из летнего лагеря двумя автобусами, когда автомобиль перед первым автобусом внезапно остановился и спровоцировал столкновение, в результате которого транспортные средства загорелись. На спасение детей сразу бросились работники расположенных рядом с трассой предприятий. До прибытия спасателей всех пострадавших извлекли из искореженных автобусов и разместили в здании соседнего автосалона.

Медики заверили, что никто из участников ДТП чудом не получил серьезных травм, однако все 69 пострадавших были доставили в больницы для обследования.

Оба автобуса были полностью уничтожены огнем и не подлежат восстановлению. Уже началось расследование причин инцидента.