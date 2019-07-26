Тунис досрочно выберет президента после смерти Беджи Каида Эс-Себси

Новости мира: Властям Туниса довелось провести внеочередные выборы президента в связи с кончиной главы государства Беджи Каида Эс-Себси.

Досрочные выборы президента Туниса назначили на 15 сентября.

Соответствующее решение приняла избирательная комиссия Туниса, сообщает euronews.

Сначала выбори были запланированы на 17 ноября, однако их пришлось перенести из-за смерти предыдущего главы государства Беджи Каида Эс-Себси.

Обязанности президента до избрания нового главы государства будет исполнять председатель парламента Мухаммед Ан-Насер.

Как сообщалось, президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси умер на 92 году жизни. Он стал первым демократически избранным президентом Туниса в 2014 году после протестов во время Арабской революции.