В Средиземном море произошло крушение лодки с мигрантами

Новости мира: У побережья Ливии пропали без вести более сотни мигрантов.

В Средиземном море пропали без вести более 100 беженцев, направлявшихся в Европу - скорее всего, они утонули.

Об этом собственному корреспонденту Укринформа сообщили в Международной организации миграции (МОМ).

“После крушения лодки у побережья Ливии исчезли 115 мигрантов”, - проинформировали в МОМ.

В организации не исключают, что пропавших может быть больше. В береговой охране Ливии предполагают, что эти люди, скорее всего, утонули.

По данным МОМ, миграционный маршрут через Средиземное море считается одним из самых опасных путей для беженцев, которые хотят добраться в Европу. С начала этого года там погибли 680 человек.