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В Средиземном море произошло крушение лодки с мигрантами

В Средиземном море произошло крушение лодки с мигрантами
01:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: У побережья Ливии пропали без вести более сотни мигрантов.

В Средиземном море пропали без вести более 100 беженцев, направлявшихся в Европу - скорее всего, они утонули.

Об этом собственному корреспонденту Укринформа сообщили в Международной организации миграции (МОМ).

“После крушения лодки у побережья Ливии исчезли 115 мигрантов”, - проинформировали в МОМ.

В организации не исключают, что пропавших может быть больше. В береговой охране Ливии предполагают, что эти люди, скорее всего, утонули.

В ЕС не смогли договориться о плане распределения мигрантов

По данным МОМ, миграционный маршрут через Средиземное море считается одним из самых опасных путей для беженцев, которые хотят добраться в Европу. С начала этого года там погибли 680 человек.

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Мигранты, Ливия, Средиземное море.
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