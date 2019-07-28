В Канаде планируют перенести выборы из-за праздника

Новости мира: Парламентские выборы в Канаде могут перенести в связи с еврейским праздником.

Правительству Канады следует рассмотреть возможность переноса парламентских выборов, назначенных на 21 октября, на другую дату из-за совпадения дня голосования с большим еврейским праздником.

Об этом говорится в решении Федерального суда Канады, сообщает корреспондент Укринформа.

Судья пришел к выводу, что председателю Центральной избирательной комиссии следует еще раз рассмотреть целесообразность проведения выборов в другой день, поскольку данная дата совпадает с еврейским праздником Шемини Атцерет, который начинается 20 октября и заканчивается 22-ого. В течение этого времени правоверные иудеи не могут выполнять много действий (в том числе голосовать и агитировать), а также не могут просить других работать для них.

Ситуация осложняется еще и тем, что оба дня, когда будет проходить предварительное голосование, - 12 и 14 октября - также совпадают с еврейскими праздниками: Шабатом и фестивалем Сукотом соответственно.

По убеждению истца, правоверной еврейки Чане Арие-Бейн, которая будет баллотироваться в депутаты от одного из округов в Торонто, действующая дата голосования существенно повлияет на ее шансы победить, поскольку не только помешает ее избирателям прийти на участки, но и не позволит вести избирательную кампанию из-за религиозных убеждений.

Ранее в канадской ЦИК заявили о нецелесообразности переноса даты голосования, поскольку согласно закону избиратели в Канаде могут голосовать в несколько способов и в течение длительного времени, в частности с помощью почты.

В общем, решение о дате проведения федеральных выборов в Канаде принимает правительство, но ЦИК может вносить свои предложения. Учитывая то, что законодательство требует проведения выборов в октябре, ЦИК должен до 1 августа внести свои предложения, чтобы оставить достаточно времени на организацию избирательного процесса.