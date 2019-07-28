В Венесуэле заявили о готовности к войне с США

Новости мира: Боливарианская Республика готова вести "абсолютную войну" с Соединенными Штатами.

Председатель Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы Дьосдадо Кабельо заявил в субботу, что Боливарианская Республика готова вести "абсолютную войну" с Соединенными Штатами. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Каракасе, передает УНН.

"Мы готовы (к войне) сегодня и говорим это без какого-либо высокомерия. Если они (США) хотят, абсолютная война (объединит) всех наших людей для защиты нашей родины и нашего мира", — заявил Кабельо, чьи слова приводит агентство EFE.

Политик отметил, что если американские морские пехотинцы войдут в Венесуэлу, то "проблемой для них станет уйти из нее (живыми)".

Кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.