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Аляска стала центром испытаний ПРО "Хец-3" Израиля и США

Аляска стала центром испытаний ПРО "Хец-3" Израиля и США
12:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Силы Израиля и США тренировались перехватывать вражеские ракетные цели на Аляске.

Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3", информирует в воскресенье израильская газета "Джерузалем пост" со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.

В рамках испытаний были проведены перехваты "вражеских" ракетных целей на больших высотах и за пределами атмосферы.

Испытания впервые были проведены за рубежами Израиля - на Аляске. За ними, в частности, наблюдал посол Израиля в США Рон Дермер.

ВВС США перехватили стратегические бомбардировщики РФ возле побережья Аляски

Напомним, очередной успешный этап испытаний ракет РСЗО "Ольха" состоялся в четверг утром в Одесской области.

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Все по теме:

США, Израиль, Аляска, Испытания, Хец-3.
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