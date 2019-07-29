В Нигерии боевики расстреляли 65 человек, возвращавшихся из похоронной церемонии

Новости мира: Количество погибших во время расстрела в Нигерии возросло до 65 человек.

На северо-востоке Нигерии в результате атаки боевиков исламистской группировки Боко Харам погибли как минимум 65 человек.

Как сообщает DW, об этом заявил представитель местных властей Мухаммед Булама.

По его словам, еще десять человек получили ранения.

Сообщается, что нападение было совершено в субботу, 27 июля, во время похорон в деревне неподалеку от города Майдугури в штате Борно, в котором активно действует Боко Харам. Около 10:30 по местному времени нападавшие на трех мотоциклах открыли огонь по группе мужчин, когда те шли с похорон в районе Нганзай вблизи столицы штата города Майдугури. Мужчины возвращались домой из соседнего села Гон Абачари, где они посетили похоронную церемонию своего родственника.

Сначала сообщалось о меньшем количестве погибших, однако затем были обнаружены еще десятки тел.

Как утверждает Булама, 20 человек были убиты при нападении во время похорон, а остальные — при попытке преследовать исламистов. Он предполагает, что нападение стало местью за убийство местными жителями одиннадцати боевиков Боко Харам две недели назад.

Как отмечает издание, за почти девять лет нападений боевиков Боко Харам на северо-востоке Нигерии погибли по меньшей мере 20 тысяч человек, а два миллиона покинули свои дома.