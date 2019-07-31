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Венесуэльская оппозиция возобновит переговоры с представителями Мадуро

Венесуэльская оппозиция возобновит переговоры с представителями Мадуро
09:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Венесуэльская оппозиция сообщила о скором возобновлении переговоров с представителями Николаса Мадуро.

Представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в США Карлос Веккьо во вторник заявил о скором возобновлении переговоров с делегацией, представляющей президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщило агентство Associated Press.

По словам Веккьо, стороны приступят к переговорам уже на этой неделе. Однако конкретные дату и место, где пройдет эта встреча, он не привел.

Представитель лидера венесуэльской оппозиции в США выразил надежду, что эти переговоры помогут разрешить кризис в стране до конца года.

Веккьо возложил ответственность за создавшуюся в стране ситуацию на Мадуро и призвал его покинуть свой пост. Он добавил, что Мадуро "препятствует миру" в Венесуэле.

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Переговоры властей и оппозиции Венесуэлы были инициированы в мае при посредничестве Норвегии и продолжены в июле на карибском острове Барбадос.

Ранее оппозиция Венесуэлы проинформировала, что вернется на Барбадос для продолжения переговоров с правительством Мадуро в рамках усилий по урегулированию политического кризиса в стране.

Венесуэла уже длительное время живет в состоянии глубочайшего политического кризиса, который сопровождается массовыми общественными протестами. Лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

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Венесуэла, Николас Мадуро, Хуан Гуайдо.
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