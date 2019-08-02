В Чили случилось землетрясение

Новости мира: У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой в семь баллов.

В четверг у побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По данным Геологической службы США (USGS), сначала поземные толчки оценили в 6,5 балла, однако потом заявили, что их магнитуда – 6,8. Землетрясение было сосредоточено в 87 милях (140 км) к юго-западу от прибрежного города Вальпараисо в центральной части Чили. Оно было очень мелким под морским дном.

В то же время местные власти заявили, что не было никаких непосредственных сообщений о каком-либо ущербе.

Никаких травм, повреждений или сбоев в работе основных служб не поступало, отмечено в заявлении Национального управления по чрезвычайным ситуациям Чили.

Кроме того, информационная служба военно-морского флота пришла к выводу, что землетрясение не представляет опасности цунами.

Напомним, пять человек погибли и 12 пострадали в результате двух землетрясений на севере Филиппин.