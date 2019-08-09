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Инфляция в Венесуэле превысила 1600%

Инфляция в Венесуэле превысила 1600%
07:59 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:С начала 2019 года инфляция в Венесуэле достигла 1600%.

Инфляция в Венесуэле в июле составила 33,8%, а с начала этого года - почти 1600 процентов. Такие данные обнародовал в четверг постоянный комитет Национальной ассамблеи (однопалатный парламент) Венесуэлы по вопросам финансов и экономического развития. Законодательный орган находится под контролем политических оппонентов правительства, передает УНН.

Согласно подсчетам парламентариев, в годовом выражении цены в июле выросли на 264 тыс. процентов, что ниже, чем в предыдущие месяцы. “Гиперинфляция сохраняется, а снижение показателей напрямую связано с падением спроса (на товары и услуги) на 35% в течение года”, — так прокомментировал полученные данные член комитета Альфонсо Маркина.

Напомним, что по состоянию с начала 2019 года и по июнь инфляция в Венесуэле превысило 900%.

Мадуро: Венесуэла является жертвой преступной агрессии США

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. В текущем году ситуацию осложнило резкое обострение противостояния между правительством и его политическими противниками. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

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США, Инфляция, Венесуэла, Латинская Америка.
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