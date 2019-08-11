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В Канаде неизвестные повредили популярный туристический аттракцион

В Канаде неизвестные повредили популярный туристический аттракцион
06:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Туристичный аттракцион "Sea to Sky Gondola" подвергся атаке вандалов.

Популярная среди туристов канатная дорога “Sea to Sky Gondola” в городе Сквамиш в канадской провинции Британская Колумбия сорвалась на землю.

Об этом во время пресс-конференции рассказала инспектор Кара Траянс со скамишского отделения Канадской королевской конной полиции, сообщает корреспондент Укринформа.

"По нашему мнению кабель был перерезан, это преднамеренный акт вандализма", - сказала Кара.

В результате инцидента никто не пострадал, поскольку он произошел в нерабочее время. В администрации канатной дороги заверили, что недавно провели технический осмотр и не обнаружили никаких отклонений. Оборвавшийся трос имеет толщину в 55 мм и способен одновременно транспортировать 240 человек в 30 гондолах.

Убытки, которые понесли владельцы канатной дороги, пока не установлены, но почти все кабинки упали на землю и разбились.

Департаменту природных парков Британской Колумбии пришлось закрыть три пешеходные маршруты, расположенные под канатной дорогой.

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Канада, Аттракцион, Канатная дорога, Sea to Sky Gondola.
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