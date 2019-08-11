Неизвестные расстреляли посетителей ночного клуба Бразилии

Новости мира:В бразильском ночном клубе неизвестные застрелили пятерых посетителей.

В Бразилии произошло вооруженное нападение на посетителей ночного клуба в городе Мостардас, в результате чего погибли 5 человек.

Об этом сообщает портал G1.

"Полиция расследует гибель пяти человек, трех мужчин и двух женщин во время стрельбы в ночном клубе на рассвете субботы в городе Мостардас", - говорится в сообщении.

По данным местных правоохранительных органов, трое вооруженных людей ворвались в ночной клуб и открыли стрельбу по посетителям и работникам заведения. От огнестрельных ранений погибли по меньшей мере 5 человек, еще четыре человека ранены. Раненых доставили в госпиталь города Порту-Алегри.