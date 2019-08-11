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СМИ назвали пятерку самых состоятельных семей мира

СМИ назвали пятерку самых состоятельных семей мира
12:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:Владельцы Walmart, Mars, Chanel и династия в Саудовской Аравии попали в рейтинг самых богатых семей мира.

Издание Bloomberg опубликовало ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира.

Об этом со ссылкой на издание сообщает Громадское.

На первой строчке, как и год назад, оказалась семья Уолтонов — владельцы 50% акций сети супермаркетов Walmart. Их состояние выросло на $39 млрд за год и составили $190,5 млрд. Так, в течение последних 12 месяцев доходы Уолтонов росли на $70 тыс. за минуту, на $4 млн в час и на $100 млн в день.

Второе место в рейтинге заняли наследники основателя кондитерской компании Mars Фрэнка Марса. За за год они заработали $37 млрд, увеличив объем своих сбережений в $126,5 млрд.

В третьей строчке рейтинга - сыновья основателя Koch Industries Фреда Коха, создателя нового метода производства бензина. Он основал бизнес в сфере химической и нефтяной промышленности в 1940 году, а на сегодня сыновья расширили его в 2600 раз по сравнению с начальными показателями. В течение последнего года состояние братьев Чарльза и Дэвида Кохов увеличилось на $25 млрд и составили $125 млрд. Современная Koch Industries занимается очень широким спектром направлений деятельности: от производства полимеров до экологических программ и скотоводства.

Четвертую позицию в рейтинге заняли представители правящей династии Саудовской Аравии Аль-Саудов. Состояние этой семьи оценивается в $100 млрд.

Пятой среди самых богатых семей стали владельцы парфюмерного дома Chanel братья Ален и Жерар Вертхаймеры, состояние которых составляет $57,6 млрд.

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Семья, Рейтинг, Саудовская Аравия, Богачи, Олигархи.
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