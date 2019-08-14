Макрон будет убеждать Путина восстановить нормандские переговоры

Новости мира:Макрон примет Путина во французском форте Брегансон юге страны 19 августа накануне саммита государств G7.

Президент Франции Эммануэль Макрон попытается на следующей неделе убедить президента РФ Владимира Путина возобновить переговоры с Украиной в "нормандском формате". Об этом неназванный французский чиновник сказал журналистам во вторник.

Главным вопросом встречи станет ситуация в Украине после того, как президент Владимир Зеленский 6 августа призвал Путина к возобновлению мирных переговоров после гибели четырех украинских военных на Донбассе.

"Мы продолжаем наши переговоры с президентом Путиным как раз перед G7, и мы активизируем наши усилия по украинскому вопросу в нормандском формате", - сказал чиновник журналистам.

"Президент Зеленский сделал несколько предложений, и мы считаем, что президент Путин должен ответить обнадеживающим образом", - добавил он.

Во вторник Кремль заявил, что Путин отправится во Францию, чтобы обсудить широкий круг вопросов, включая Украину.

Ранее Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского" переговорного формата - Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров.

6 августа российские оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя. Вследствие обстрелов четверо украинских военных получили ранения, не совместимые с жизнью.