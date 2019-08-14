Скачать
Среда, 14.08.2019
Безсмертный о переговорах с Путиным: Зеленский просто не понимает, с кем он имеет дело
Безсмертный о переговорах с Путиным: Зеленский просто не понимает, с кем он имеет дело
Климпуш-Цинцадзе об увольнении Кличко: "ЕС" в Кабмине будет голосовать против
Климпуш-Цинцадзе об увольнении Кличко: "ЕС" в Кабмине будет голосовать против
Динамо покидает Лигу чемпионов, не сумев обыграть Брюгге
Динамо покидает Лигу чемпионов, не сумев обыграть Брюгге
Фильм украинского режиссера могут номинировать на "Оскар"
Фильм украинского режиссера могут номинировать на "Оскар"

Макрон будет убеждать Путина восстановить нормандские переговоры

Макрон будет убеждать Путина восстановить нормандские переговоры
01:38 Сегодня Телеграф eurointegration

Новости мира:Макрон примет Путина во французском форте Брегансон юге страны 19 августа накануне саммита государств G7.

Президент Франции Эммануэль Макрон попытается на следующей неделе убедить президента РФ Владимира Путина возобновить переговоры с Украиной в "нормандском формате". Об этом неназванный французский чиновник сказал журналистам во вторник.

Главным вопросом встречи станет ситуация в Украине после того, как президент Владимир Зеленский 6 августа призвал Путина к возобновлению мирных переговоров после гибели четырех украинских военных на Донбассе.

"Мы продолжаем наши переговоры с президентом Путиным как раз перед G7, и мы активизируем наши усилия по украинскому вопросу в нормандском формате", - сказал чиновник журналистам.

"Президент Зеленский сделал несколько предложений, и мы считаем, что президент Путин должен ответить обнадеживающим образом", - добавил он.

Во вторник Кремль заявил, что Путин отправится во Францию, чтобы обсудить широкий круг вопросов, включая Украину.

Ранее Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского" переговорного формата - Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров.

6 августа российские оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя. Вследствие обстрелов четверо украинских военных получили ранения, не совместимые с жизнью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Путин, Нормандские переговоры, Эммануэль Макрон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 14 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Арьев рассказал об угрозах, кроющихся в предоставлении гражданства всем оппозиционерам РФ
03 Безсмертный о переговорах с Путиным: Зеленский просто не понимает, с кем он имеет дело
04 "Зеркальные" меры: РФ выслала сотрудника генконсульства Украины в Петербурге
05 Тренды и тенденции 2019: что носить этой осенью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина снизила транзит нефти в Европу
Украина снизила транзит нефти в Европу
Град размером с куриное яйцо атакует Черновицкую область
Град размером с куриное яйцо атакует Черновицкую область
Боевики восемь раз обстреливали украинские позиции
Боевики восемь раз обстреливали украинские позиции
Рэпер Drake набил тату с The Beatles: подробности
Рэпер Drake набил тату с The Beatles: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь