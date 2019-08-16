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Президент Видодо запросил перенос столицы Индонезии

Президент Видодо запросил перенос столицы Индонезии
09:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:В связи с неблагоприятной экологической обстановкой столицу Индонезии планируется перенести.

Президент Индонезии Джоко Видодо предложил парламенту план переноса столицы из Джакарты на острове Ява на соседний остров Калимантан.

Об этом сообщает Aljazeera.

"Я прошу вашего разрешения на переезд нашей национальной столицы на Калимантан", - сказал Видодо, который в октябре примет присягу после переизбрания на апрельских президентских выборах.

Как отмечается, Джакарта из-за своего расположения периодически затапливается. Кроме того, по данным правительства, лишь четыре процента сточных вод Джакарты очищаются, загрязняя реки и грунтовые воды.

У побережья Индонезии произошло мощное землетрясение

Ранее министр национального развития страны Бамбанг Броджонегоро заявлял, что власти Индонезии планируют в 2024 году начать процесс переноса столицы. Правительство начнет строить необходимую инфраструктуру с 2021 по 2023 годы после окончательного утверждения планов о переезде.

Власти оценивают проект переноса столицы в 32,5 млрд долларов.

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Индонезия, Джакарта, Ява, Калимантан, Джоко Видодо, Столица Индонезии.
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