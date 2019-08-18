Лихорадку Эболу зафиксировали еще в одной провинции ДРК

Новости мира:В Конго Эболу зафиксировали еще в одной провинции.

Власти Демократической Республики Конго подтвердили, что случаи заболевания лихорадкой Эбола зафиксированы еще в одной - третьей по счету - провинции страны.

Как сообщает Синьхуа, третьей провинцией ДРК, где выявлен вирус Эбола, стала Южное Киву.

«В пятницу губернатор провинции Южное Киву заявил, что подтверждены два случая заболевания Эболой: в частности, вирус был обнаружен у женщины, которая уже скончалась, и ее ребенка. Ранее они побывали в провинции Северное Киву, где также зафиксированы случаи заболевания», - говорится в сообщении.

Отмечается, что медики уже установили 120 человек, контактировавших с женщиной и ребенком.

Регион Южное Киву, расположенный в восточной части ДРК, граничит с провинциями Северное Киву, а также Руандой и Угандой.

Напоминаем, с августа прошлого года эпидемия лихорадки Эбола была зафиксирована в провинциях Северное Киву и Итури. По последним данным министерства здравоохранения ДРК, которые приводит Синьхуа, общее количество случаев заболевания Эболой в стране достигло 2852. Из числа заболевших скончались 1913 человек.