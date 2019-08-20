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Помпео в ходе визита в Канаду обсудит ситуацию в Венесуэлу

Помпео в ходе визита в Канаду обсудит ситуацию в Венесуэлу
05:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Майк Помпео хочет в Канадуе обсудит судьбу задержанных в Китае канадцев.

Государственный секретарь США Майк Помпео 22 августа отправится в Оттаву, где встретится с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и министром иностранных дел Христей Фриланд, сообщает госдеп.

"Дискуссии будут сосредоточены на широком и многогранном стратегическом партнерстве между США и Канадой и выявят возможности для достижения наших общих целей, включая возвращение демократии в Венесуэлу и освобождение двух канадских граждан, произвольно задержанных Китаем", - говорится в сообщении.

В декабре прошлого года власти Китая арестовали двух канадских подданных - Майкла Коврига и Майкла Спавора - по обвинению в шпионаже и краже государственных секретов.

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Запад связывает аресты канадцев, а также приговор к смертной казни подданного Канады Роберта Ллойда Шелленберга с задержанием 1 декабря 2018 года в Канаде по запросу США финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, которая после была отпущена под залог.

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Канада, Венесуэла, Визит, Майк Помпео, Судьба задержанных в Китае.
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