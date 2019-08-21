В Канаде прошел аномальный снегопад: 30 см снега за день

Новости мира:Не типичный для этой поры года сильный снегопад в провинции Британская Колумбия, Канада.

На севере канадской провинции Британская Колумбия неожиданно произошел сильный снегопад. Об этом пишет канадский общественный вещатель CBC News.

Отмечается, что в городке Пинк Маунтин, расположенном на высоте около 1000 метров над уровнем моря, выпало около 30 см снега. Учитывая температуру воздуха, которая достигает 20 градусов тепла, снег, скорее всего, быстро растает, но для расчистки трасс на них все равно пришлось выводить спецтехнику.

По словам метеорологов, для этого региона снег в августе не является очень редким явлением, однако такого обильного снегопада здесь не случалось уже давно.

По информации министерства окружающей среды Канады, среднее количество августовских снежных осадков в этом регионе в период между 1981 и 2010 годов составляло всего 6 миллиметров.