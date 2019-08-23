"Все очень просто": Фриланд назвала условие возвращения России в G7

Новости мира:Глава МИД Канады подчеркнула, что Россия может вернуться в G8 только без Крыма.

Лишь освободив Крым и остановив войну на Донбассе Россия сможет вернуться в G8.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Думаю, все мы будем рады поздравить Россию, которая изъявит желание снова стать порядочным членом нашей группы государств-единомышленников, преданных верховенству права и демократии. Сделать это Россия может освободив Крым и прекратив войну на Донбассе. Все очень просто", - прокомментировала Фриланд инициативу Дональда Трампа вернуть Россию в G8.

Министр подчеркнула, что она лично и Канада в целом "имеют очень четкую позицию относительно этого".

"Мы не можем примириться с нарушением Россией международного права путем вторжения и аннексии Крыма и поддержки войны на Донбассе. Именно за это Россия была исключена из G8", - сказала она.

Как сообщалось ранее по информации CNN Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время телефонного разговора, который состоялся во вторник, договорились вернуть Россию в "Большую семерку" уже в следующем году. Правительства Германии и Великобритании выступили с критикой этого решения.

Сейчас членами Большой семерки являются США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Это объединение существует с 1975 года. В этом году саммит лидеров G7 пройдет с 24 по 26 августа во Франции в Биарриц.