Боевики "Боко Харам" напали на автобус в Камеруне и похитили 7 человек

Новости мира:В Камеруне боевики "Боко Харам" убили водителя автобуса и похитили семь пассажиров.

Террористическая группировка "Боко Харам" захватила автобус в Крайнесеверном регионе Камеруна во вторник, в результате чего водитель автобуса был убит, семь пассажиров похищены.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

"В момент нападения террористов в автобусе было 19 пассажиров. Водитель погиб на месте, а семь пассажиров были похищены. Остальные 11 пассажиров были спасены силами безопасности", - заявили в армии, отметив, что трагедия произошла в населенном пункте в департаменте Логоне и Чари Крайнесеверного региона.

По данным местных властей, армия Камеруна проводит спасательную операцию для освобождения пассажиров.