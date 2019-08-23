В Гренландии отреагировали на изменение Трампом статуса острова

Жители острова Гренландия считают, что президент США Дональд Трамп должен был бы посоветоваться с ними об изменении статуса территории, а не с руководством Дании.
Об этом сообщает The Economist.
"Если Трамп хочет разговаривать о Гренландии, пусть он приезжает сюда, а не в Данию", - заявила бывшая премьер-министр Гренландии Алекса Хаммонд.
Сегодня в Гренландии проживает всего 57 тысяч человек, однако остров приобретает все большее стратегическое значение, поскольку российские подводные лодки снова замечены в Арктике, а Китай мечтает о "полярном шелковом пути" через новые незамерзающие моря.
Все представители политикума Гренландии, в том числе нынешний глава правительства автономии Ким Кильсе, согласны с тем, что суверенитет острова не продается. Но им льстит интерес иностранцев, и они настаивают на своем праве на переговоры со всеми желающими.