В Гренландии отреагировали на изменение Трампом статуса острова

Новости мира:Гренландцы считают, что Трамп мог бы посоветоваться с ними об изменении статуса острова.

Жители острова Гренландия считают, что президент США Дональд Трамп должен был бы посоветоваться с ними об изменении статуса территории, а не с руководством Дании.

Об этом сообщает The Economist.

"Если Трамп хочет разговаривать о Гренландии, пусть он приезжает сюда, а не в Данию", - заявила бывшая премьер-министр Гренландии Алекса Хаммонд.

Сегодня в Гренландии проживает всего 57 тысяч человек, однако остров приобретает все большее стратегическое значение, поскольку российские подводные лодки снова замечены в Арктике, а Китай мечтает о "полярном шелковом пути" через новые незамерзающие моря.

Все представители политикума Гренландии, в том числе нынешний глава правительства автономии Ким Кильсе, согласны с тем, что суверенитет острова не продается. Но им льстит интерес иностранцев, и они настаивают на своем праве на переговоры со всеми желающими.