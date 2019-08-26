В Австралии арестовали игроков за договорные матчи по Counter-Strike

Новости мира:Полиция Австралии арестовала шестерых человек за договорные матчи по Counter-Strike: Global Offensive.

Австралийская полиция штата Виктория арестовала шестерых человек, желавших нечестным путем нажиться на киберспорте, — их обвиняют в организации договорных матчей по Counter-Strike: Global Offensive. Для страны это дело стало одним из первых в своем роде.

О преступлении сотрудникам правопорядка еще в марте сообщило букмекерское агентство. Говорят, что «игроки организовывали договорные матчи и впоследствии делали на них ставки».

Было подстроено как минимум пять матчей, на которые было сделано больше 20 ставок. Все шесть арестованных — молодые люди от 19 до 22 лет. Они были опрошены и освобождены в ожидании дальнейших расследований. Им грозит срок до 10 лет заключения.

Помощник комиссара викторианской полиции Нил Патерсон (Neil Paterson) предположил, что количество подобных дел может со временем увеличиться: «Киберспорт — стремительно развивающаяся спортивная индустрия, в связи с чем появляется спрос на ставки на результаты турниров и матчей. Важно, чтобы полиция и другие агентства в правоохранительных органах, игровой и букмекерских индустриях продолжали работать вместе для выявления любых подозрительных действий».