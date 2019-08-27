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Канада выделит около $1 миллиарда на борьбу с заразными болезнями в мире

Канада выделит около $1 миллиарда на борьбу с заразными болезнями в мире
00:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Канада выделит Глобальному фонду в 2020-2022 годы 930,4 млн долларов.

В течение следующих трех лет Канада передаст Глобальному фонду 930,4 млн долларов для борьбы с туберкулезом, малярией и СПИДом. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Канады.

Канада выделит Глобальному фонду в 2020-2022 годы 930,4 млн долл., что почти на 16% больше, чем в прошлый трехлетний период с 2016-го. Борьба с эпидемиями этих инфекционных болезней является ключевой для защиты мирового здоровья и решения проблем здравоохранения наиболее уязвимых категорий, в том числе женщин и детей по всему миру", - говорится в распространенном МИД пресс-релизе.

В ведомстве добавили, что это заявление является частью принятого ранее Канадой решения об увеличении ежегодного финансирования проектов улучшения здоровья в мире до 1.4 млрд долл. "Подход Канады к глобальному здоровью включает здоровье матерей, новорожденных и детей, а также всеобъемлющие права и услуги сексуального и репродуктивного здоровья", - отметили в министерстве.

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В МИД напомнили, что Глобальный фонд воплощает проекты в более чем 100 странах, в том числе в Украине, однако 65% его программ касаются региона Сахары, где бремя болезней является наибольшим. Эти программы достигли больших результатов, благодаря которым спасли с 2002 года около 27 млн жизней.

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Канада, Глобальный фонд, Борьба с заразными болезнями в мире, Бюджет на борьбу с болезнями.
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