Больше 150 мигрантов попали в беду на надувных лодках у берегов Марокко

Новости мира:У берегов Марокко из моря спасли 156 мигрантов.

Береговая охрана Марокко спасла из моря 156 мигрантов, которые попали в беду на надувных лодках.

Об этом со ссылкой на заявление армии Марокко, пишет Xinhua.

“Среди спасенных, большинство из которых - африканцы, было 15 женщин и трое детей, которые столкнулись со сложностями на борту надувных лодок”, - утверждает "Синьхуа".

Все спасенные получили надлежащую медицинскую помощь на борту судов береговой охраны и были доставлены в нескольких портов на северном побережье страны.

Общее состояние мигрантов - удовлетворительное, хотя некоторые чувствовали себя плохо.

Синьхуа напоминает, что Марокко остается перевалочным пунктом для африканских мигрантов, которые пытаются попасть в Европу в поисках лучшей жизни. По информации марокканской власти, за первые шсть месяцев этого года было остановлено 40300 попыток незаконно попасть в ЕС с территории страны.