Аргентина ограничила покупку доллара США

Новости мира:Для обеспечения стабильного функционирования экономики власти Аргентины вводят валютный контроль.

Аргентина ввела валютный контроль в попытке стабилизировать рынки и справиться с финансовым кризисом в стране.

Об этом сообщает ВВС.

"Аргентина ввела валютный контроль в попытке стабилизировать рынки, так как страна сталкивается с углубляющимся финансовым кризисом", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению правительства страны, серия чрезвычайных мер была предпринята "для обеспечения нормального функционирования экономики, поддержания уровня активности, занятости и защиты потребителей".

В центральном банке заявили, что принятые меры необходимы для "поддержания стабильности валюты".

После резкого падения песо аргентинские власти приняли решение ограничивать покупки иностранной валюты. Таким образом для покупки валюты и осуществления переводов за границу фирмы должны будут получить разрешение центрального банка на продажу песо. В свою очередь физическим лицам необходимо будет получать разрешение от центрального банка в случае покупки более 10 000 долларов США в месяц.

Также отмечается, что Аргентина стремится отложить выплату долга Международному валютному фонду, чтобы справиться с финансовым кризисом.