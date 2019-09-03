Кипр досрочно выплатил РФ полтора миллиарда евро долга

Кипр полностью погасил кредит, который он взял у России в 2011 году, чтобы удержаться на плаву на пике финансового кризиса. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Некоторое время назад российский кредит был полностью погашен", - сообщил министр финансов Rsghe Харрис Георгиадис.
По его словам, речь идет о сумме в размере 1,58 млрд евро.
"Кипр теперь может комфортно финансировать свои потребности с международных рынков", - сказал министр.
В начале 2013 года страна получила международную помощь от партнеров по Европейскому Союзу и Международного валютного фонда на сумму 10 млрд евро.