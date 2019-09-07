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Лидеры южноамериканских стран решают, как защитить леса Амазонии от пожаров

Лидеры южноамериканских стран решают, как защитить леса Амазонии от пожаров
02:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Иван Дуке: Мы здесь для того, чтобы защитить нашу Амазонию.

Защита лесов Амазонии от пожаров заявлена основной темой встречи лидеров ряда стран Южной Америки, которая проходит в пятницу в Колумбии, сообщают латиноамериканские СМИ.

"Мы здесь для того, чтобы объединить наши действия, работать рука об руку, чтобы защитить нашу Амазонию. Эта встреча поможет нам вновь удостовериться в совместных действиях, направленных на сохранение и защиту этого богатства", - сказал президент Колумбии Иван Дуке во вступительном слове на саммите.

По данным министра окружающей среды Колумбии Рикардо Лосано, группа лидеров рассматривает вопрос о внедрении спутниковой системы, предназначенной для предупреждения пожаров, о совместном реагировании на пожары и о финансировании противодействия пожарам со стороны как стран-участниц, так и международного сообщества.

На однодневный саммит, который проходит в городе Летисия на юге Колумбии, прибыли президенты Колумбии, Боливии, Эквадора и Перу, вице-президент Суринама и министр природных ресурсов Гайаны.

Сообщается, что президент Бразилии Жаир Болсонару примет участие в саммите по видеосвязи.

Пожары в дождевых лесах Амазонии на территории Бразилии начались в начале августа. В некоторых штатах было объявлено чрезвычайное положение.

Эксперты отмечают, что причина резкого роста очагов возгорания была не только в засухе, но и процесс обезлесения, когда огонь применяется для освобождения земель под фермы или предприятия. Экологи обвинили в этом президента Бразилии Жаира Болсонару, который никогда не скрывал пренебрежительного отношения к вопросам экологии.

Наиболее сильно от пожаров пострадали бразильские штаты Рорайма, Акри, Рондония и Амазонас на севере страны.

Президент Бразилии ляжет под нож вместо саммита по пожарам Амазонии

С начала этого года в Бразилии зафиксировали свыше 75 тыс. очагов возгорания, больше их было только в 2013 году. В прошлом году к августу было зафиксировано примерно 40 тыс. возгораний.

Леса горят не только в Бразилии, но и в соседних с ней государствах. Лесные пожары также зафиксированы в Венесуэле, Боливии, Колумбии, Перу и Гайане, отмечает пресса.

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Южная Америка, Пожар, Лесные пожары, Встреча, Амазония.
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