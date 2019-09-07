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Жертвами урагана "Дориан" на Багамах стали 43 человека (Видео)

Жертвами урагана "Дориан" на Багамах стали 43 человека (Видео)
18:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Ураган "Дориан" на Багамах унес уже 43 жизни.

Количество погибших на Багамских островах в результате разрушительного урагана "Дориан" увеличилось до 43 человек.

Об этом сообщает RFI.

"На данный момент официальное число погибших составляет 43", - говорится в сообщении. Как отмечается, восемь человек погибли на острове Большой Багама и 35 человек на островах Абако.

В то же время судьба тысяч людей из 400 000 жителей островов до сих пор остается неизвестной. В пятницу министр здравоохранения Багамских островов Дуэйн Сэндс предположил, что количество погибших возрастет, поскольку разрушение на островах, по его словам, ужасные.

Как сообщалось ранее, 2 сентября ураган "Дориан" достиг северной части Багамских островов. Это самый сильный ураган, когда-либо бушевал на Багамах.

В пятницу ураган ослаб до первой, наименьшей категории по шкале Саффира-Симпсона.

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Ураган, Багамские острова, Стихийное бедствие, Dorian.
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