При попытке задержания, рыбаки из КНДР, ранили троих российских пограничников

В Японском море рыбаки из Северной Кореи ранили трех российских пограничников, которые пытались их задержать.
Об этом сообщает ФСБ РФ.
"Одна шхуна с экипажем 21 человек задержана. Экипажем второй северокорейской шхуны (более 45 человек) совершено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пограничники обнаружили в исключительной экономической зоне РФ две шхуны и 11 мотоботов из КНДР, которые якобы занимались браконьерским промыслом.
Обе шхуны задержаны, их конвоируют в российский порт Находка.
В связи с этим МИД России заявило о намерении вызвать представителя КНДР в Москве.