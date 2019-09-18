При попытке задержания, рыбаки из КНДР, ранили троих российских пограничников

Новости мира:Занимавшиеся незаконным промыслом рыбаки из Северной Кореи оказали ожесточенное сопротивление пограничникам РФ.

В Японском море рыбаки из Северной Кореи ранили трех российских пограничников, которые пытались их задержать.

Об этом сообщает ФСБ РФ.

"Одна шхуна с экипажем 21 человек задержана. Экипажем второй северокорейской шхуны (более 45 человек) совершено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники обнаружили в исключительной экономической зоне РФ две шхуны и 11 мотоботов из КНДР, которые якобы занимались браконьерским промыслом.

Обе шхуны задержаны, их конвоируют в российский порт Находка.

В связи с этим МИД России заявило о намерении вызвать представителя КНДР в Москве.