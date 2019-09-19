Ураган "Умберто" приближается к Багамам: более трети населения осталось без света

Новости мира:Около 25 тыс. человек остались без света на Бермудских островах из-за урагана "Умберто".

Около 25 тыс. человек на Бермудских островах остались без электричества в среду из-за приближения урагана "Умберто". Об этом свидетельствуют данные на сайте энергетической компании Belco, которая обслуживает острова, передает УНН.

Всего на Бермудских островах проживает около 65 тыс. человек.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган "Умберто" достиг уже третьей категории из пяти по шкале Саффира — Симпсона. Он находится в 160 км к юго-западу от побережья Бермудских островов.

Максимальная скорость ветра в его пределах достигает 54,1 м/с. Ураган движется на северо-восток со скоростью 8,6 м/с.

Напомним, число погибших в результате урагана Дориан на Багамах достигло 50 человек, десятки тысяч людей остались без крова.