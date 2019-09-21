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Куба переживает серьезный топливный кризис

Куба переживает серьезный топливный кризис
05:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:На Кубе население страдает от топливного кризиса.

На Кубе из-за санкции США против Венесуэлы обострился топливный кризис.

Об этом сообщает AFP.

"С того момента, как президент Кубы объявил о дефиците топлива в стране, на острове царит состояние неопределенности", - говорится в сообщении.

Фото длинных очередей людей, которые ждут на станциях АЗС, кубинские пользователи выкладывают в Twitter и Facebook. Государственные компании не работают, продолжаются отключения электроэнергии.

Напоминаем, власти Кубы предупредили граждан о неизбежности серьезного топливного кризиса, вызванного санкциями США против Венесуэлы.

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Все по теме:

Бензин, США, Санкции, Кризис, Куба, Топливо.
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