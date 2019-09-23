Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Помпео: Трамп сам решил предоставить военную помощь Украине
Помпео: Трамп сам решил предоставить военную помощь Украине
В Киеве спасатели потушили пожар на автостоянке
В Киеве спасатели потушили пожар на автостоянке
Аталанта отыгралась на 5-й добавленной минуте: Малиновский стал лучшим игроком
Малиновский стал лучшим игроком в матче с Фиорентиной
Рецепт дня: постные щи с шампиньонами и фасолью
Рецепт дня: постные щи с шампиньонами и фасолью

В ЮАР полицейские пристрелили девятерых грабителей

В ЮАР полицейские пристрелили девятерых грабителей
04:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Полиция ЮАР в перестрелке убила девятерых грабителей.

В Южно-Африканской Республике в ходе двух перестрелок полицейские уничтожили девять человек, которые собирались ограбить бизнес-центр.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местных правоохранителей.

«В начале операции полиция устроила засаду банде из восьми человек, намеревавшейся ограбить бизнес-центр и взломать сейфы. «Когда подозреваемые увидели полицейских, они открыли огонь», - заявил официальный представитель полиции провинции Нкобиле Гвала. Произошла перестрелка. В общей сложности семь подозреваемых погибли на месте, один 29-летний злоумышленник был арестован», - говорится в сообщении.

Как отмечается, у грабителей были с собой три винтовки, шесть пистолетов, взрывчатка и инструменты для взлома.

В Киеве неизвестный в полицейской форме застрелил водителя Mercedes

Эта операция еще не завершилась, как невдалеке произошла новая стычка полиции с грабителями. В ходе перестрелки были убиты двое злоумышленников. Расследование этих инцидентов продолжается.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЮАР, Полиция, Грабитель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Операторам запретят снимать деньги со счетов абонентов без предупреждения
02 Синоптики советуют готовиться к заморозкам
03 Порошенко: Я не боюсь никого и ничего
04 В Минобороны РФ не хотят думать о войне с Украиной
05 Гороскоп на завтра, 23 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ДТП на Одесчине: обнародован список погибших
ДТП на Одесчине: обнародован список погибших
В Сомали террористы атаковали базу военных
В Сомали террористы атаковали базу военных
Тайфун в Японии: отменено 480 авиарейсов
Тайфун в Японии: отменено 480 авиарейсов
Фильм о Голодоморе победил на польском кинофестивале (Видео)
Фильм о Голодоморе победил на польском кинофестивале (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь