В ЮАР полицейские пристрелили девятерых грабителей

Новости мира:Полиция ЮАР в перестрелке убила девятерых грабителей.

В Южно-Африканской Республике в ходе двух перестрелок полицейские уничтожили девять человек, которые собирались ограбить бизнес-центр.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местных правоохранителей.

«В начале операции полиция устроила засаду банде из восьми человек, намеревавшейся ограбить бизнес-центр и взломать сейфы. «Когда подозреваемые увидели полицейских, они открыли огонь», - заявил официальный представитель полиции провинции Нкобиле Гвала. Произошла перестрелка. В общей сложности семь подозреваемых погибли на месте, один 29-летний злоумышленник был арестован», - говорится в сообщении.

Как отмечается, у грабителей были с собой три винтовки, шесть пистолетов, взрывчатка и инструменты для взлома.

Эта операция еще не завершилась, как невдалеке произошла новая стычка полиции с грабителями. В ходе перестрелки были убиты двое злоумышленников. Расследование этих инцидентов продолжается.