В Австралии снова нашли иголки в клубнике

Новости мира:В прошлом году в Австралии в нескольких партиях фруктов и ягод начали находить швейные иглы.

Полиция австралийского штата Виктория расследует дело об обнаружении иголок в ягодах клубники, которые продавались в северном округе Мельбурна. Об этом сообщает портал АВС.

“Сыщики отдела уголовного розыска округа Бану Сити расследуют два сообщения о порче пищевых продуктов в районах Элтем и Фэрфилд”, - заявил представитель полиции.

В одном случае женщина приобрела в супермаркете Coles ягоды, которыми потом украсила торт. К счастью, иголок она не проглотила. Но, как отмечается, "жаловалась на боль в горле во время приема пищи и глотания и в результате была вынуждена обратиться в больницу с легкими травмами".

Во втором случае клубнику приобрели в пригороде Мельбурна Фэрфилде.

Как сообщалось, в прошлом году в Австралии в нескольких партиях фруктов и ягод начали находить швейные иглы.

Первые случаи произошли в штате Квинсленд. Впоследствии инциденты повторились в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс.

В результате большинство супермаркетов Австралии прекратили продажу клубники. Кроме того, от австралийских ягод отказались гипермаркеты в Новой Зеландии.