Гутерреш на Генассамблее напомнил основоположные принципы ООН

Новости мира:Антониу Гутерреш призвал мировых лидеров приложить больше усилий для преодоления насущных проблем.

Генсек ООН призвал вспомнить дух гуманизма и служения общему благу, который объединял основателей организации, и подчеркнул, что в ее приоритете всегда должен находиться человек и его права. Об этом Антониу Гутерреш заявил, открывая дебаты Генассамблеи ООН.

“Устав ООН посылает всем четкий сигнал: в приоритете должны быть люди. Первые его слова: “Мы, народы...” - призывают поставить в центр нашей работы людей. Ежедневно и постоянно”, - отметил Гутерреш.

Он подчеркнул, что права человека, которые находятся в центре внимания Устава ООН, являются не вознаграждением, а “просто даром каждому человеческому существу”.

“Мы здесь для того, чтобы служить. Мы здесь для того, чтобы продвигать общее благо, придерживаясь наших общих ценностей и гуманизма. Именно это объединяло видение основателей ООН. В нынешние времена разъединения мы должны вспомнить этот дух. Давайте восстановим доверие, вернем надежду и будем продвигаться вместе вперед”, - подчеркнул генсек ООН.

Гутерреш призвал мировых лидеров приложить больше усилий для преодоления насущных проблем. По его словам, при нынешней динамике, преодоление разрыва в экономическом развитии займет два столетия. Кроме того, он рассказал, что “не может принять, когда кто-то говорит его внучкам, что достижение гендерного равенства должно подождать до поры, когда у них самих будут внуки”.

Во вторник, 17 сентября, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось первое заседание 74-й сессии Генеральной ассамблеи, которая продлится год.

23 сентября началась “высокая неделя” Генассамблеи, на которую прибыли мировые лидеры, в частности, Президент Украины Владимир Зеленский.