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В ЦАР потерпел крушение вертолет миссии ООН, есть погибшие

В ЦАР потерпел крушение вертолет миссии ООН, есть погибшие
00:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Центральноафриканской Республике разбился боевой вертолет миссии ООН, три человека погибли.

В Центральноафриканской Республике в пятницу разбился вертолет миротворческой миссии ООН, в результате чего погибли три человека.

Об этом в Twitter сообщил специальный представитель Генсека ООН и руководитель миссии ООН в ЦАР Манкер Ндиайе.

"С огромной болью я узнал о катастрофе сенегальского боевого вертолета, трех погибших и одном раненом во время его посадки в Буаре. Мои искренние соболезнования семьям и желание скорейшего выздоровления раненому", - написал Ндиайе.

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Информации о национальности погибших пока нет.

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ООН, Вертолет, Крушение, ЦАР.
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