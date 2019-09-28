В ЦАР потерпел крушение вертолет миссии ООН, есть погибшие

Новости мира:В Центральноафриканской Республике разбился боевой вертолет миссии ООН, три человека погибли.

В Центральноафриканской Республике в пятницу разбился вертолет миротворческой миссии ООН, в результате чего погибли три человека.

Об этом в Twitter сообщил специальный представитель Генсека ООН и руководитель миссии ООН в ЦАР Манкер Ндиайе.

"С огромной болью я узнал о катастрофе сенегальского боевого вертолета, трех погибших и одном раненом во время его посадки в Буаре. Мои искренние соболезнования семьям и желание скорейшего выздоровления раненому", - написал Ндиайе.

Информации о национальности погибших пока нет.