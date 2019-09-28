В ЦАР потерпел крушение вертолет миссии ООН, есть погибшие

В Центральноафриканской Республике в пятницу разбился вертолет миротворческой миссии ООН, в результате чего погибли три человека.
Об этом в Twitter сообщил специальный представитель Генсека ООН и руководитель миссии ООН в ЦАР Манкер Ндиайе.
"С огромной болью я узнал о катастрофе сенегальского боевого вертолета, трех погибших и одном раненом во время его посадки в Буаре. Мои искренние соболезнования семьям и желание скорейшего выздоровления раненому", - написал Ндиайе.
Информации о национальности погибших пока нет.