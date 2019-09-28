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Экс-президента Зимбабве не похоронят на аллее национальных героев в столице

Экс-президента Зимбабве не похоронят на аллее национальных героев в столице
18:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Экс-президента Зимбабве Мугабе похоронили на территории его родового поместья.

Члены семьи бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе, скончавшегося три недели назад, собрались в субботу на погребальную церемонию в его родовом поместье в деревне Кутама в 90 км к западу от столицы страны Хараре, информирует западная пресса.

Церемония носила частный характер, хотя на нее все же и собрались несколько сотен сочувствующих.

Никого из представителей властей на церемонии не было.

Как Ленина: экс-президента Зимбабве похоронят в мавзолее (Фото)

Решение о том, чтобы похоронить Мугабе в его родовом поместье, было принято после длительных обсуждений с представителями правительства страны, которые высказывали пожелания о том, чтобы бывший президент страны был похоронен на аллее национальных героев в Хараре.

Мугабе скончался в сингапурской больнице 6 сентября на 96-м году жизни.

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Зимбабве, Африка, Роберт Мугабе, Кутама.
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