Контртеррористическая операция в Египте: уничтожены 15 боевиков

Новости мира:Силы безопасности Египта уничтожили 15 боевиков в городе Эль-Ариш.

В результате спецоперации, проведенной силами безопасности Египта, на востоке страны уничтожены 15 боевиков, готовивших теракт.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на МВД Египта.

«Силы безопасности Египта в ходе контртеррористической операции в городе Эль-Ариш провинции Северный Синай ликвидировали 15 боевиков», - говорится в сообщении.

Отмечается, что египетским силовикам удалось установить группу лиц, планировавших террористическую атаку, - они укрывались на одной из ферм.

В заявлении министерства внутренних дел указывается, что полиция нанесла внезапный удар по ферме и вступила в перестрелку с террористами. В результате удалось ликвидировать 15 боевиков. Вместе с тем в МВД не уточняют, когда именно была проведена эта спецоперация.