Канадская оппозиция хочет больше поддержки для Украины

Новости мира:Украинская сторона регулярно обращается к канадской с просьбой возобновить действие соглашения.

Оппозиционная Консервативная партия Канады обещает увеличить поддержку Украины, включительно с предоставлением летального оружия. Об этом в Торонто заявил лидер Консервативной партии Канады Эндрю Шир.

“Мое правительство восстановит историческую поддержку Канадой Украины и поможет Украине обезопасить свои границы и защитить население. Это, в частности, включает расширение действующих миссий по поддержке Украины и предоставление украинскому войску необходимого для защиты границ оборудования”, - сказал Шир, представляя свою избирательную программу.

Он также пообещал восстановить передачу Украине спутниковых изображений RADARSAT-2 и поспособствовать развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Кроме этого, Шир поддержал более решительно применения так называемого “акта Магнитского”, который позволяет Канаде накладывать санкции на нарушителей прав человека по всему миру.

Как известно, RADARSAT-2 - канадский спутник дистанционного зондирования Земли. Соглашение об обмене разведывательными данными между оборонными ведомствами Украины и Канады было заключено в начале 2015 года, однако, вскоре после прихода к власти премьер-министр Джастин Трюдо приостановил ее действие, ссылаясь на нехватку средств и проблемы с лицензированием. Украинская сторона регулярно обращается к канадской с просьбой возобновить действие соглашения.