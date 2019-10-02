Скачать
Среда, 02.10.2019
Геращенко: Встреча в нормандском формате состоится в неблагоприятных условиях
Геращенко: Встреча в нормандском формате состоится в неблагоприятных условиях
Помпео отказался поддержать требования демократов о расследовании импичмента
Помпео отказался поддержать требования демократов о расследовании импичмента
Бенефис Пятова: Шахтер вырвал победу в матче с Аталантой на "Сан Сиро" (Видео)
Невероятная победа Шахтера в Лиге чемпионов
Совпадения, доказывающие, что мы живем в матрице (Фото)
Совпадения, доказывающие, что мы живем в матрице (Фото)

Канадская оппозиция хочет больше поддержки для Украины

Канадская оппозиция хочет больше поддержки для Украины
05:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Украинская сторона регулярно обращается к канадской с просьбой возобновить действие соглашения.

Оппозиционная Консервативная партия Канады обещает увеличить поддержку Украины, включительно с предоставлением летального оружия. Об этом в Торонто заявил лидер Консервативной партии Канады Эндрю Шир.

“Мое правительство восстановит историческую поддержку Канадой Украины и поможет Украине обезопасить свои границы и защитить население. Это, в частности, включает расширение действующих миссий по поддержке Украины и предоставление украинскому войску необходимого для защиты границ оборудования”, - сказал Шир, представляя свою избирательную программу.

Он также пообещал восстановить передачу Украине спутниковых изображений RADARSAT-2 и поспособствовать развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Кроме этого, Шир поддержал более решительно применения так называемого “акта Магнитского”, который позволяет Канаде накладывать санкции на нарушителей прав человека по всему миру.

Помпео отказался поддержать требования демократов о расследовании импичмента

Как известно, RADARSAT-2 - канадский спутник дистанционного зондирования Земли. Соглашение об обмене разведывательными данными между оборонными ведомствами Украины и Канады было заключено в начале 2015 года, однако, вскоре после прихода к власти премьер-министр Джастин Трюдо приостановил ее действие, ссылаясь на нехватку средств и проблемы с лицензированием. Украинская сторона регулярно обращается к канадской с просьбой возобновить действие соглашения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Канада, Канадская оппозиция, Эндрю Шир.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
02 Гороскоп на завтра, 2 октября 2019: все знаки Зодиака
03 "Вопросов стало больше": Климкин назвал последствия "формулы Штайнмайера"
04 Аталанта 1:2 Шахтер: события матча (Видео)
05 Кучма подписал "формулу Штайнмайера"?: Зеленский провел брифинг (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Турборежим&quot; Рады: Разумков призвал не сбавлять темп
"Турборежим" Рады: Разумков призвал не сбавлять темп
&quot;Формула Штайнмайера&quot;: к Офису Президента пришли протестующие (Фото и видео)
"Формула Штайнмайера": к ОПУ пришли протестующие
&quot;Формула Штайнмайера&quot;, выборы на Донбассе и &quot;нормандская встреча&quot;: тезисы Зеленского с брифинга (Видео)
Тезисы Зеленского с брифинга о "формуле Штайнмайера"
Рецепт дня: диетическая творожная запеканка с бананом
Рецепт дня: диетическая творожная запеканка с бананом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь