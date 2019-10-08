ВОЗ созывает чрезвычайный комитет из-за Еболы в Конго

Новости мира:Пятое заседание комитета состоится 10 октября в швейцарской Женеве.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус созывает чрезвычайный комитет из-за лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает Africa-Newsroom.

“Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус созывает чрезвычайный комитет из-за Эболы в Демократической Республике Конго”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже пятое заседание комитета состоится 10 октября в швейцарской Женеве.

На самом заседании будет решаться, представляет ли лихорадка еще угрозу на международном уровне, и будут пересмотрены временные меры, введенные с целью борьбы со вспышкой Эбола.

Как сообщалось, в середине июля Всемирная организация здравоохранения ввела статус чрезвычайной ситуации международного масштаба в связи с массовым распространением вируса Эбола в Демократической Республике Конго.